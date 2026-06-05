Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Quatre balades en religion grecque

Pierre Brulé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'histoire et aussi l'image que l'on se fait de la religion des Grecs de l'Antiquité changent. Un manuel écrit aujourd'hui a peu de chance de ressembler à ceux d'il y a 30 ans, 20 ans et même, plus étonnant, à ceux d'il y a 10 ans. Deux phénomènes expliquent une telle opinion. Le plus évident tient à l'importante modification des outils de cette connaissance : la prise en compte il y a relativement peu de temps de la façon particulière qu'ont eu les Grecs de nommer leurs dieux. Et puis, et c'est la matière même de ce livre, il est une autre raison plus intime si l'on veut. On ne vit pas impunément depuis plus des décennies avec des questions plus ou moins complexes d'histoire de la religion grecque, questions auxquelles on a tenté de donner soi-même des réponses, sans que lesdites questions continuent à nous tracasser, tarabuster, sans qu'on ait la curiosité de se tenir à l'affût de tout ce qui pourrait éclairer notre lanterne. La raison d'être de ce livre tient pour beaucoup au souci que j'ai eu de revenir non seulement sur mes travaux anciens mais surtout, grâce aux avancées des recherches communes, de modifier mes points de vue sur des questions centrales à propos des Grecs en général et leur rapport au divin, disons leur religion.

Par Pierre Brulé
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Pierre Brulé

Editeur

Belles Lettres

Genre

Antiquité - Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quatre balades en religion grecque par Pierre Brulé

Commenter ce livre

 

Quatre balades en religion grecque

Pierre Brulé

Paru le 05/06/2026

400 pages

Belles Lettres

55,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251459325
9782251459325
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.