Titou entre à l'école

Titou fait sa rentrée à l'école ! Grâce à Alice sa maîtresse, et à ses nouveaux copains Eddy et Harriette, Titou passe une chouette journée ! Titou, le héros qui fait grandir les petits... et rassure leurs parents ! - Titou, un personnage attachant : sa curiosité et son enthousiasme encouragent votre enfant à grandir avec confiance et à découvrir le monde qui l'entoure. - Chaque livre aborde une situation du quotidien dans une histoire tendre et rassurante. - Pour vous, parents, des conseils et des astuces. - Un moment d'éveil : l'histoire stimule l'imagination de votre petit, enrichit son vocabulaire et développe la compréhension de ses émotions. - Un QR-code permet d'écouter l'histoire lue avec votre enfant pour prolonger le partage.