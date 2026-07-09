Après avoir publié Ciel renversé (Lucie Editions, 2021) qui est une anthologie de poèmes allant de 1981 à 2021, voici Le cèdre bleu - de mon jardin de Pignan-, qui fut en tout premier lieu, celui de mes parents. Il m'a donné ses racines multiples. L'écriture a pu saisir au vol des instants éclats, qui puisent dans ma mémoire de plus en plus large, profonde, mélangée. Je peux, grâce à lui, raconter des "récits de tout et de rien" , de très loin et dans l'ultra-présent (Eclats, Cafés, Photos et tableaux, Abysses et Azur). Les sensations et les émotions de tous ces mélanges mémoriels sont là, au rendez-vous, recouvrant ces trois dernières années d'écriture, de 2022 à 2025. Tout est en suspens. Suppositions et aussi Improvisations, élaborées en couleurs entre mémoire et imagination, à travers langues. Le plaisir de me traduire en langue occitane fut l'action joyeuse d'une reconnaissance : celle de pouvoir choisir chaque mot au dictionnaire comme des musiques de retrouvailles, une sorte de renaissance après un cataclysme.