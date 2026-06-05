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Une vie paisible...

Jop, Swann Meralli

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Du fond de sa retraite, Denis mène une vie cadencée et sans surprise, doucement rythmée par les visites de ses enfants et de rares touches à la pêche. Jusqu'au jour où plutôt qu'un gardon, c'est un marmot qu'il attrape au bord de l'eau ! Et voilà qu'à la suite d'une erreur, l'administration va le considérer comme responsable du bébé sauvé des eaux. Or en bon boomer qu'il est, notre Denis n'a pas la moindre idée de comment s'occuper d'un enfant. Arrive ensuite évidemment ce qui devait arriver, et quand les autorités veulent récupérer le moutard, le vieillard ne veut plus le rendre.

Par Jop, Swann Meralli
Chez Dargaud

|

Auteur

Jop, Swann Meralli

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

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Une vie paisible...

Jop, Swann Meralli

Paru le 05/06/2026

120 pages

Dargaud

22,50 €

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