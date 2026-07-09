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Statues de Martial Raysse

Silvana Editoriale, Xxx

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Né à Golfe-Juan en 1936, Martial Raysse s'est imposé au fil des ans comme l'une des grandes figures de l'art contemporain français. Connu pour son oeuvre picturale, l'artiste développe également, depuis plusieurs années, un travail sculptural d'une intensité singulière qui révèle un dialogue subtil entre héritage classique et sensibilité contemporaine. Son univers se définit avant tout par une hybridité permanente et revendiquée. L'artiste mélange le plâtre et la feutrine, le bronze patiné et la guirlande lumineuse, la figurine miniature et la statue de deux mètres. Ce caractère hybride permet d'affirmer une vision du monde : Raysse ne cesse d'ausculter et de mettre en forme l'ambiguïté de la condition humaine. La recherche permanente de justesse — de l'accord entre l'intention, la matière et la forme finale — traverse l'ensemble de son travail, animé par une exigence d'excellence toujours présente. Des assemblages les plus modestes aux statues monumentales, ce catalogue offre un panorama des productions récentes de l'artiste où se dévoilent toute sa poésie visuelle et sa puissance de questionnement.

Par Silvana Editoriale, Xxx
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Silvana Editoriale, Xxx

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Sculpteurs

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Statues de Martial Raysse

Silvana Editoriale, Xxx

Paru le 30/07/2026

112 pages

Silvana Editoriale

25,00 €

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Scannez le code barre 9788836665051
9788836665051
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