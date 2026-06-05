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Puzzle "Le Grand Vide"

Léa Murawiec

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Penser à quelqu'un, c'est lui donner de la Présence. L'horizon, ici, est barré par les milliers de noms qui s'affichent de toutes parts, et les mendiants ne quémandent qu'une seconde d'attention... Survivre pour certains, devenir Immortel pour d'autres : c'est la Présence qui fait tourner cette ville tentaculaire. Manel, elle, tournerait volontiers le dos à tout ça ; mais là-bas, au-delà des gratte-ciels, il n'y a que le Grand Vide, d'où personne n'est jamais revenu... Léa Murawiec met ici son dessin virtuose au service d'un récit riche et lumineux, au rythme bouillonnant. Son talent et sa maîtrise illuminent ce premier livre enthousiasmant, et on se laisse avec bonheur emporter dans ce Grand Vide ! 1000 pièces format fini : 49x68cm Puzzle imprimé en édition limitée 900 exemplaires Puzzle fabriqué en France sur papier et carton sourcés, dont la production respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts Dimensions de la boîte : 22x22x5cm coédition avec les éditions SULO.

Par Léa Murawiec
Chez XXXX

|

Auteur

Léa Murawiec

Editeur

XXXX

Genre

Divers

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Puzzle "Le Grand Vide"

Léa Murawiec

Paru le 05/06/2026

1 pages

XXXX

35,00 €

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