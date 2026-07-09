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Le corps humain

Matteo Gaule

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Prépare-toi à partir pour un voyage fascinant à travers le corps humain ! Comment fonctionne notre appareil respiratoire ? Quels sont les os qui composent notre squelette ? Combien de cellules avons-nous dans notre corps ? Découvre les réponses à toutes ces questions en reconstituant le puzzle géant et en lisant le livre qui explique tous les mystères du corps humain ! Reconstitue le magnifique puzzle géant de 205 pièces et découvre dans ton livre tous les fascinants mystères de l'anatomie humaine !

Par Matteo Gaule
Chez Sassi Editore

|

Auteur

Matteo Gaule

Editeur

Sassi Editore

Genre

Corps humain

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Le corps humain

Matteo Gaule

Paru le 09/07/2026

32 pages

Sassi Editore

22,90 €

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Scannez le code barre 9788830383180
9788830383180
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