Prépare-toi à partir pour un voyage fascinant à travers le corps humain ! Comment fonctionne notre appareil respiratoire ? Quels sont les os qui composent notre squelette ? Combien de cellules avons-nous dans notre corps ? Découvre les réponses à toutes ces questions en reconstituant le puzzle géant et en lisant le livre qui explique tous les mystères du corps humain ! Reconstitue le magnifique puzzle géant de 205 pièces et découvre dans ton livre tous les fascinants mystères de l'anatomie humaine !