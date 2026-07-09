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Voyage, découvre, explore. L'avion 3D - nouvelle édition 2026

Ester Tomè, Valentina Manuzzato

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14 pages illustrées avec les notions historiques et technologiques les plus importantes sur le thème de l'aviation et une maquette détaillée à construire qui recrée le modèle historique réel du Baron Rouge. Un livre-jeu grand format qui contient 14 pages illustrées sur le thème du vol et toutes les pièces pour construire la maquette détaillée d'un avion. Des notions historiques et techniques précises introduiront l'enfant dans le monde fascinant de l'aviation et la maquette stimulera son habileté pratique.

Par Ester Tomè, Valentina Manuzzato
Chez Sassi Editore

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Auteur

Ester Tomè, Valentina Manuzzato

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Voyage, découvre, explore. L'avion 3D - nouvelle édition 2026

Ester Tomè, Valentina Manuzzato

Paru le 13/08/2026

14 pages

Sassi Editore

27,32 €

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Scannez le code barre 9788830358096
9788830358096
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