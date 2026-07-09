Voyage, découvre, explore. L'avion 3D - nouvelle édition 2026

14 pages illustrées avec les notions historiques et technologiques les plus importantes sur le thème de l'aviation et une maquette détaillée à construire qui recrée le modèle historique réel du Baron Rouge. Un livre-jeu grand format qui contient 14 pages illustrées sur le thème du vol et toutes les pièces pour construire la maquette détaillée d'un avion. Des notions historiques et techniques précises introduiront l'enfant dans le monde fascinant de l'aviation et la maquette stimulera son habileté pratique.