Comme un véritable astronaute, embarque pour une inoubliable aventure dans l'espace ! De quoi sont composés les anneaux de Saturne ? Quelle est la distance entre la Terre et le Soleil ? Apprends à reconnaître la Voie Lactée, observe les cratères de la Lune, suis avec ton doigt la trajectoire des comètes et laisse ton imagination s'envoler au-delà de notre galaxie ! Reconstitue le magnifique puzzle de 205 pièces et, au fil des pages du livre, découvre les fascinants mystères de notre univers !