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L'Espace

Matteo Gaule

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Comme un véritable astronaute, embarque pour une inoubliable aventure dans l'espace ! De quoi sont composés les anneaux de Saturne ? Quelle est la distance entre la Terre et le Soleil ? Apprends à reconnaître la Voie Lactée, observe les cratères de la Lune, suis avec ton doigt la trajectoire des comètes et laisse ton imagination s'envoler au-delà de notre galaxie ! Reconstitue le magnifique puzzle de 205 pièces et, au fil des pages du livre, découvre les fascinants mystères de notre univers !

Par Matteo Gaule
Chez Sassi Editore

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Auteur

Matteo Gaule

Editeur

Sassi Editore

Genre

Astronomie

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L'Espace

Matteo Gaule

Paru le 09/07/2026

32 pages

Sassi Editore

22,90 €

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Scannez le code barre 9788830331334
9788830331334
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