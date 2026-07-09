Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La Réponse

David Icke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après plusieurs décennies de recherches consacrées aux mécanismes du pouvoir, de la perception et de la conscience, David Icke propose avec La Réponse l'aboutissement de sa réflexion. Plus qu'une enquête sur les systèmes de contrôle politique, économique ou médiatique, cet ouvrage cherche à répondre à une question fondamentale : comment retrouver sa liberté intérieure dans un monde façonné par la peur, la division et la manipulation ? A travers une analyse globale de la société contemporaine, l'auteur invite le lecteur à dépasser les conditionnements qui limitent sa perception de la réalité. Selon lui, la véritable transformation ne peut venir d'institutions extérieures mais d'un changement profond de conscience, fondé sur l'ouverture du coeur, la responsabilité individuelle et la compréhension de notre nature véritable. Mêlant réflexion philosophique, critique sociale et dimension spirituelle, La Réponse constitue l'un des ouvrages les plus ambitieux de David Icke. Un livre destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre les forces qui influencent le monde moderne et développer une vision plus libre, plus lucide et plus consciente de l'existence.

Par David Icke
Chez Gruppo Editoriale Macro

|

Auteur

David Icke

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Réponse par David Icke

Commenter ce livre

 

La Réponse

David Icke

Paru le 09/07/2026

Gruppo Editoriale Macro

35,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788828518549
9788828518549
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.