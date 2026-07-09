Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La savane

Radka Píro, Justyna Hołubowska-Chrząszczak

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici les grandes plaines herbeuses de la savane ! Avec si peu d'arbres et d'arbustes, la vue est dégagée et tu peux observer toutes les créatures qui les peuplent. Elles sont nombreuses ! Girafes, éléphants, gnous, lions... Pour les voir de plus près, enfile tes chaussures de marche et un chapeau, et pars à l'aventure ! Une aventure dans la savane pour les jeunes explorateurs et exploratrices, permettant de découvrir un nouvel habitat et une faune remarquable.

Par Radka Píro, Justyna Hołubowska-Chrząszczak
Chez Albatros Media

|

Auteur

Radka Píro, Justyna Hołubowska-Chrząszczak

Editeur

Albatros Media

Genre

Animaux sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La savane par Radka Píro, Justyna Hołubowska-Chrząszczak

Commenter ce livre

 

La savane

Radka Píro, Justyna Hołubowska-Chrząszczak

Paru le 09/07/2026

12 pages

Albatros Media

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788000078168
9788000078168
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.