Voici les grandes plaines herbeuses de la savane ! Avec si peu d'arbres et d'arbustes, la vue est dégagée et tu peux observer toutes les créatures qui les peuplent. Elles sont nombreuses ! Girafes, éléphants, gnous, lions... Pour les voir de plus près, enfile tes chaussures de marche et un chapeau, et pars à l'aventure ! Une aventure dans la savane pour les jeunes explorateurs et exploratrices, permettant de découvrir un nouvel habitat et une faune remarquable.