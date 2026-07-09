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Mini epic

Céline Croze, Croze Celine

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Dans les années 1950, Ella Maillart arrive au Népal à un moment charnière, lorsque le pays commence à s'ouvrir au monde après des décennies d'isolement. Elle y décrit un territoire sans mise à distance, où le sacré traverse les gestes ordinaires, où les animaux, les corps et les morts partagent le même espace, sans hiérarchie ni spectacle. Katmandou n'y promet rien : elle expose. Le travail de Celine Croze s'inscrit, sans l'imiter, dans cette lignée. Son séjour au Népal ne relève ni du voyage ni de la quête spirituelle. Il naît d'une urgence physique, d'un corps contraint de rompre pour rester vivant. Vata raconte ce moment de bascule, cette nécessité de déplacer le corps pour réapprendre le souffle, retrouver un mouvement juste. Katmandou n'apparaît alors ni comme un refuge ni comme une révélation, mais comme un lieu d'épreuve.

Par Céline Croze, Croze Celine
Chez Revue Epic

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Auteur

Céline Croze, Croze Celine

Editeur

Revue Epic

Genre

Thèmes photo

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Mini epic

Céline Croze, Croze Celine

Paru le 09/07/2026

48 pages

Revue Epic

14,00 €

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