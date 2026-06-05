Les Cartes Histoire-Géographie EMC Brevet 3e

Vous retrouverez dans la boîte de cartes Histoire-Géographie EMC 3e : - 110 cartes pour réviser. - Des jeux variés et faciles à mettre en place. - Des défis pour aller plus loin dans ses révisions. - Les thèmes EMC à jour du programme. - Des jeux pour réviser les connaisances à maitriser au brevet : les acteurs, les dates, les notions. - Des cartes illustrées, visuelles, accessibles à tous les élèves. Le jeu est pratique, solide, facile à transporter et à utiliser. Jouable en binômes, seul ou en îlots.