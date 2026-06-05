Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les Cartes Histoire-Géographie EMC Brevet 3e

Nathalie Plaza, Stéphanie Pipard, Sébastien Moriceau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous retrouverez dans la boîte de cartes Histoire-Géographie EMC 3e : - 110 cartes pour réviser. - Des jeux variés et faciles à mettre en place. - Des défis pour aller plus loin dans ses révisions. - Les thèmes EMC à jour du programme. - Des jeux pour réviser les connaisances à maitriser au brevet : les acteurs, les dates, les notions. - Des cartes illustrées, visuelles, accessibles à tous les élèves. Le jeu est pratique, solide, facile à transporter et à utiliser. Jouable en binômes, seul ou en îlots.

Par Nathalie Plaza, Stéphanie Pipard, Sébastien Moriceau
Chez Hachette

|

Auteur

Nathalie Plaza, Stéphanie Pipard, Sébastien Moriceau

Editeur

Hachette

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Cartes Histoire-Géographie EMC Brevet 3e par Nathalie Plaza, Stéphanie Pipard, Sébastien Moriceau

Commenter ce livre

 

Les Cartes Histoire-Géographie EMC Brevet 3e

Nathalie Plaza, Stéphanie Pipard, Sébastien Moriceau

Paru le 05/06/2026

110 pages

Hachette

24,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3095561957198
3095561957198
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.