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Pour que rien ne change

Emmanuel Roux

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Dans ce livre, Emmanuel Roux relit, à la lumière des oeuvres de Sciacia, mais aussi Pasolini et Debord, les origines de cet "extrémisme du centre" qui s'incarne aujourd'hui dans la tentative de recomposition d'un bloc social-démocrate, désireux de renvoyer dos-à-dos la gauche de rupture et l'alliance droite autoritaire/extrême droite, au prix (et au mépris) de toutes les libertés publiques, de tous les contre-pouvoirs et de l'Etat social, au profit d'un Etat autoritaire et de ses techniques de pouvoir.

Par Emmanuel Roux
Chez Liber/Raisons d'agir

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Auteur

Emmanuel Roux

Editeur

Liber/Raisons d'agir

Genre

Histoire des idées politiques

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Pour que rien ne change

Emmanuel Roux

Paru le 05/06/2026

112 pages

Liber/Raisons d'agir

12,00 €

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