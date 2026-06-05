Pour que rien ne change

Dans ce livre, Emmanuel Roux relit, à la lumière des oeuvres de Sciacia, mais aussi Pasolini et Debord, les origines de cet "extrémisme du centre" qui s'incarne aujourd'hui dans la tentative de recomposition d'un bloc social-démocrate, désireux de renvoyer dos-à-dos la gauche de rupture et l'alliance droite autoritaire/extrême droite, au prix (et au mépris) de toutes les libertés publiques, de tous les contre-pouvoirs et de l'Etat social, au profit d'un Etat autoritaire et de ses techniques de pouvoir.