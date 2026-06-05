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Une Vie, Mille Renaissances

Ndéye mbery Ndiaye

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Une Vie, Mille Renaissances suit le parcours de Mbery, une jeune sénégalaise confrontée très tôt à la précarité et au devoir de résilience. Très tôt, elle comprend que la vie peut basculer en une seule nuit. Alors, elle avance avec ses manques, ses faims invisibles, ses amours qui marquent et ses choix coûteux. De Saint-Louis à l'âge adulte, elle navigue entre deuils, dépendance affective et mariage, avant de trouver son salut dans l'entreprenariat. Ce premier tome, L'Avant-chute, explore ses racines et les sacrifices liés à ses ambitions, tout en préparant le terrain pour un second volet dédié au défi de la santé mentale.

Par Ndéye mbery Ndiaye
Chez Hello Editions

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Auteur

Ndéye mbery Ndiaye

Editeur

Hello Editions

Genre

Biographies

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Une Vie, Mille Renaissances

Ndéye mbery Ndiaye

Paru le 05/06/2026

146 pages

Hello Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9791044325068
9791044325068
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