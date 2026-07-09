Êtes-vous prêt pour l'enlèvement ?

Et si la fin des temps n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à attendre avec expectative ? Dans un monde rempli d'incertitude, de titres alarmants et de troubles croissants, de nombreux croyants se demandent : Que dit réellement la Bible à propos de la fin des temps ? L'enlèvement est-il réel ? Devrais-je avoir peur ? Dans "Etes-vous prêt pour l'enlèvement ? " , vous découvrirez que l'enlèvement ne concerne ni la peur, ni le jugement, ni le fait de devoir mériter l'approbation de Dieu. Il s'agit du retour de Jésus pour ceux qu'il aime - et cela vous inclut. Ce livre vous guidera à travers ce que les Ecritures disent sur l'enlèvement, les signes des temps, et la manière de vivre avec sens et paix dans l'attente du retour du Seigneur. A l'intérieur, vous découvrirez : Ce qu'est réellement l'enlèvement - et en quoi il diffère de la Seconde Venue Pourquoi il est une image de l'amour de Dieu, et non de sa colère Ce que signifie vivre aujourd'hui en gardant l'éternité