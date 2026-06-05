Brunetti en trois actes

Brunetti revient sur les lieux de sa première enquête, La Fenice, pour y aider une diva harcelée par un admirateur trop zélé. Quel triomphe ! Sous une pluie de roses jaunes, la diva Flavia Petrelli est acclamée par le public de La Fenice. Ces roses, la soprano les reconnaît : elle en reçoit par centaines depuis le début de sa tournée. Troublée par ces cadeaux, Flavia craint pour sa sécurité. Surtout lorsqu'une jeune chanteuse est attaquée. Entre passion dévorante et jalousie maladive, le dernier acte s'annonce mortel. "Visiter les coulisses de la Fenice est un moment extraordinaire". THE NEW YORK TIMES Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites dans trente-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann