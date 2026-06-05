Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Brunetti en trois actes

Donna Leon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Brunetti revient sur les lieux de sa première enquête, La Fenice, pour y aider une diva harcelée par un admirateur trop zélé. Quel triomphe ! Sous une pluie de roses jaunes, la diva Flavia Petrelli est acclamée par le public de La Fenice. Ces roses, la soprano les reconnaît : elle en reçoit par centaines depuis le début de sa tournée. Troublée par ces cadeaux, Flavia craint pour sa sécurité. Surtout lorsqu'une jeune chanteuse est attaquée. Entre passion dévorante et jalousie maladive, le dernier acte s'annonce mortel. "Visiter les coulisses de la Fenice est un moment extraordinaire". THE NEW YORK TIMES Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites dans trente-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann

Par Donna Leon
Chez Points

|

Auteur

Donna Leon

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brunetti en trois actes par Donna Leon

Commenter ce livre

 

Brunetti en trois actes

Donna Leon

Paru le 05/06/2026

336 pages

Points

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041429622
9791041429622
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.