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#Roman jeunesse

Comme un souffle d'été

Elle McNicoll

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Un festival littéraire. Deux coeurs solitaires. Un été inoubliable. Tout plaquer pour travailler dans une librairie ? Beaucoup y ont pensé, Allegra Brooks l'a fait. Mais que vient faire une star de cinéma de 18 ans dans une ville aussi minuscule que Lake Pristine ? Plus étrange encore : pourquoi s'investit-elle autant dans l'organisation du festival littéraire local ? Quoi qu'il en soit, sa venue rend tous les habitants euphoriques. Enfin... presque tous. Jonah Thorne, jeune libraire tout juste sorti du lycée, ne compte pas laisser une diva lui voler son festival. Mais cet été, Allegra Brooks a besoin de souffler. Et ce n'est pas un libraire aigri qui va l'en empêcher.

Par Elle McNicoll
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Elle McNicoll

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Comme un souffle d'été

Elle McNicoll trad. Isabelle Troin

Paru le 05/06/2026

496 pages

Editions de la Martinière

20,90 €

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Scannez le code barre 9791040125174
9791040125174
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