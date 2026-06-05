Comme un souffle d'été

Un festival littéraire. Deux coeurs solitaires. Un été inoubliable. Tout plaquer pour travailler dans une librairie ? Beaucoup y ont pensé, Allegra Brooks l'a fait. Mais que vient faire une star de cinéma de 18 ans dans une ville aussi minuscule que Lake Pristine ? Plus étrange encore : pourquoi s'investit-elle autant dans l'organisation du festival littéraire local ? Quoi qu'il en soit, sa venue rend tous les habitants euphoriques. Enfin... presque tous. Jonah Thorne, jeune libraire tout juste sorti du lycée, ne compte pas laisser une diva lui voler son festival. Mais cet été, Allegra Brooks a besoin de souffler. Et ce n'est pas un libraire aigri qui va l'en empêcher.