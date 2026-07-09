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Safari en Afrique

Abbie Quirk

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Un voyage qui accompagne les enfants dans un voyage passionnant au coeur de l'Afrique, fait partie de la série " Nature en pop-up ". Huit grands décors pop-up s'ouvrent page après page, créant un puissant effet tridimensionnel qui rend le safari encore plus réaliste. Le format horizontal met en valeur les paysages et les animaux, offrant une vision large et immersive. Les illustrations permettent d'explorer chaque environnement dans ses détails, tandis que les textes expliquent de manière simple et captivante comment la nature africaine s'organise, se transforme et abrite différentes formes de vie. Un livre qui guide les jeunes lecteurs vers la connaissance des environnements naturels en stimulant l'observation et le désir d'apprendre.

Par Abbie Quirk
Chez Nuinui jeunesse

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Auteur

Abbie Quirk

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Animaux sauvages

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Safari en Afrique

Abbie Quirk

Paru le 13/08/2026

16 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

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