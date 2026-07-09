Savoirs fondamentaux 6e - Toutes les matières

L'essentiel du programme de sixième, à travers une mise en page claire et colorée 100 % efficace ! Un ouvrage complet pour bien réviser grâce à des cours illustrés et des exercices pas à pas. Toutes les notions sont présentées dans toutes les matières et les compétences clés sont développées, avec des conseils sur les méthodes à acquérir, notamment celles qui sont spécifiques à l'entrée au collège (comprendre le fonctionnement de l'établissement, lire un emploi du temps, organiser son travail, travailler de façon efficace...).