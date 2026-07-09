Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Savoirs fondamentaux 6e - Toutes les matières

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'essentiel du programme de sixième, à travers une mise en page claire et colorée 100 % efficace ! Un ouvrage complet pour bien réviser grâce à des cours illustrés et des exercices pas à pas. Toutes les notions sont présentées dans toutes les matières et les compétences clés sont développées, avec des conseils sur les méthodes à acquérir, notamment celles qui sont spécifiques à l'entrée au collège (comprendre le fonctionnement de l'établissement, lire un emploi du temps, organiser son travail, travailler de façon efficace...).

Par Collectif
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Collectif

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Multi-matières

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Savoirs fondamentaux 6e - Toutes les matières par Collectif

Commenter ce livre

 

Savoirs fondamentaux 6e - Toutes les matières

Collectif

Paru le 13/08/2026

240 pages

Rue des Ecoles

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820819796
9782820819796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.