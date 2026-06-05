Biocoop, 40 ans du côté du vivant

Des premières associations de consommateurs dans les montagnes de l'Ardèche en 1985 aux 750 magasins et près de deux milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, Biocoop a grandi en même temps que la bio. Née de la réunion de quelques militants visionnaires, en quête d'un modèle social et alimentaire plus juste, le sens de sa mission n'a cessé de se préciser au fil des ans, alors que s'enchaînent scandales sanitaires révélation des pratiques douteuses de la grande-distribution et du poids des lobbys agricoles. Malgré un contexte défavorable, fait de vie chère, de green bashing et de recul des aides à la bio, Biocoop déjoue aujourd'hui les pronostics en affichant une croissance solide. Dans un paysage économique de plus en plus agressif, marqué par le grand retour de l'ultra-libéralisme et du rapport de force dans les relations commerciales, la coopérative fait figure d'OVNI. La résilience de son modèle alternatif, portée par des militants sans concession, interroge. Depuis 40 ans, tout en changeant d'échelle, Biocoop continue à réunir autour de la table producteurs, consommateurs, salariés et gérants pour proposer une bio plus exigeante que n'importe où ailleurs. En faisant la démonstration de sa réussite tout en restant fidèle à ses valeurs, la coopérative s'est donnée pour mission de prouver qu'un autre modèle économique et social était possible, qu'un autre lien entre l'humain et la nature pouvait fonctionner.