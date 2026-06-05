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Le chœur immortel portera toutes les voix

Margaret Killjoy

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Toujours en cavale, Danielle Cain et son équipe d'apprentis chasseurs de démons se planquent désormais dans les contrées sauvages de l'Idaho, près d'un bois d'où, toutes les nuits, retentissent de terribles rugissements. Alors, pour se tenir éveillés, Danielle, Brynn et les autres se racontent tour à tour des histoires de trolls, de fées et de violences policières. Des histoires pour se souvenir de celles et ceux qui ont lutté et ne sont aujourd'hui plus là. Des histoires au coin du feu pour être ensemble et éloigner les ombres menaçantes.

Par Margaret Killjoy
Chez Argyll éditions

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Auteur

Margaret Killjoy

Editeur

Argyll éditions

Genre

Fantasy

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Le chœur immortel portera toutes les voix

Margaret Killjoy trad. Mathieu Prioux

Paru le 05/06/2026

144 pages

Argyll éditions

11,90 €

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