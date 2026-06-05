Le chœur immortel portera toutes les voix

Toujours en cavale, Danielle Cain et son équipe d'apprentis chasseurs de démons se planquent désormais dans les contrées sauvages de l'Idaho, près d'un bois d'où, toutes les nuits, retentissent de terribles rugissements. Alors, pour se tenir éveillés, Danielle, Brynn et les autres se racontent tour à tour des histoires de trolls, de fées et de violences policières. Des histoires pour se souvenir de celles et ceux qui ont lutté et ne sont aujourd'hui plus là. Des histoires au coin du feu pour être ensemble et éloigner les ombres menaçantes.