Nomen Nescio - Tome I : Lettres d'adieux

A Paris, la mort a une odeur que Gabrielle connaît trop bien. Médecin légiste brillante et cynique, elle dissèque les pires crimes. Rien ne devrait plus l'atteindre, sauf lui. Un tueur insaisissable qui signe Nomen Nescio, "nom inconnu" . Ses victimes ne sont pas choisies au hasard : chacune porte la trace d'une faute impardonnable. A mesure que les corps s'accumulent, Gabrielle comprend qu'il n'est pas seulement un monstre, mais un juge. Et pire encore, qu'il la connaît. Entre fascination et répulsion, elle s'enfonce dans un jeu dangereux où chaque vérité la rapproche de celui qu'elle doit arrêter. Mais certaines rencontres ne laissent aucune issue...