Je plante des graines et je laisse danser les fleurs

Laissez-vous surprendre par votre élan créatif / N'hésitez pas à sortir du cadre / Prenez quelques fleurs du jardin / Imaginez une chorégraphie / Ajoutez un zeste d'accessoires, tutus, chaussons selon vos goûts / Faites danser les mots d'un haïku / Dégustez sans modération ces parfums subtils, joyeux ou nostalgiques. Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion personnelle nourrie par les lectures et les rencontres de l'autrice. Il invite à méditer sur ce qui nous relie à l'autre et sur ce que l'autre nous apprend de nous-même.