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Je plante des graines et je laisse danser les fleurs

Milady Bidouilles

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Laissez-vous surprendre par votre élan créatif / N'hésitez pas à sortir du cadre / Prenez quelques fleurs du jardin / Imaginez une chorégraphie / Ajoutez un zeste d'accessoires, tutus, chaussons selon vos goûts / Faites danser les mots d'un haïku / Dégustez sans modération ces parfums subtils, joyeux ou nostalgiques. Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion personnelle nourrie par les lectures et les rencontres de l'autrice. Il invite à méditer sur ce qui nous relie à l'autre et sur ce que l'autre nous apprend de nous-même.

Par Milady Bidouilles
Chez Hello Editions

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Auteur

Milady Bidouilles

Editeur

Hello Editions

Genre

Albums 3 ans et +

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Je plante des graines et je laisse danser les fleurs

Milady Bidouilles

Paru le 05/06/2026

52 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386738791
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