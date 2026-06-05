La Promesse des Nuages

Une nuit sans lune, un avion s'écrase dans une forêt du Pays basque. Accident, erreur humaine ou sabotage ? Chargés de l'enquête, Karim, ingénieur du BEA, et Stéphane, gendarme, plongent dans les zones d'ombre du pilote disparu, Aurélien, un homme brillant, protégé par une multinationale aussi puissante qu'inquiétante. Trois femmes gravitent autour de lui, trois regards, trois vérités. Entre les falaises du Pays basque et les silences du coeur, les passions se mêlent aux mensonges. Les certitudes s'effritent, et rien n'est plus dangereux que les apparences...