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La Promesse des Nuages

Renaud Emont

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Une nuit sans lune, un avion s'écrase dans une forêt du Pays basque. Accident, erreur humaine ou sabotage ? Chargés de l'enquête, Karim, ingénieur du BEA, et Stéphane, gendarme, plongent dans les zones d'ombre du pilote disparu, Aurélien, un homme brillant, protégé par une multinationale aussi puissante qu'inquiétante. Trois femmes gravitent autour de lui, trois regards, trois vérités. Entre les falaises du Pays basque et les silences du coeur, les passions se mêlent aux mensonges. Les certitudes s'effritent, et rien n'est plus dangereux que les apparences...

Par Renaud Emont
Chez Hello Editions

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Auteur

Renaud Emont

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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La Promesse des Nuages

Renaud Emont

Paru le 05/06/2026

316 pages

Hello Editions

22,90 €

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