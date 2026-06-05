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Le Serment des Deverill

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TOUTE GRANDE FAMILLE A SES SECRETS, SES FANTÔMES, SES SERMENTS. Margot Hart se rend en Irlande pour rédiger la biographie de l'illustre famille Deverill et percer les lourds secrets de son passé. Elle ne pouvait trouver meilleure résidence d'écriture que ce célèbre château transformé en palace ! En revanche, sa rencontre avec l'actuel Lord Deverill, JP, est loin de s'annoncer comme une partie de plaisir. Reclus notoire, ce dernier est tout sauf un homme facile à approcher, encore moins à apprivoiser. Elle parvient pourtant à amadouer le vieil ours qui finit par lui révéler ses secrets et ses errements. Alcoolique, accablé par la responsabilité d'avoir accumulé les dettes qui l'ont contraint à vendre le château à une redoutable femme d'affaire, et si seul, JP la touche profondément. Margot semble être la seule à pouvoir rendre son lustre à la famille Deverill. Colm, le séduisant héritier, pourrait peut-être l'aider... LE CINQUIEME TOME DE L'EBLOUISSANTE SAGA IRLANDAISE BEST-SELLER QUI COMBLERA LES LECTEURS DE LUCINDA RILEY ET KATE MORTON ! "Santa Montefiore est au Royaume-Uni ce que Lucinda Riley est à l'Irlande : un monument populaire". Sandrine Mariette, ELLE DEJA 8 MILLIONS DE LECTEURS CONQUIS ! Née en Angleterre en 1970, SANTA MONTEFIORE a grandi dans le Hampshire. Elle a écrit plus de vingt-cinq romans, été traduite dans plus de vingt langues et a vendu plus de huit millions d'exemplaires dans le monde. Elle vit à Londres avec son mari, l'historien Simon Sebag Montefiore, et leurs deux enfants.

Chez Verso

|

Editeur

Verso

Genre

Littérature étrangère

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Le Serment des Deverill

trad. Dominique Haas, Stéphanie Leignel

Paru le 05/06/2026

528 pages

Verso

22,90 €

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