L'affaire Dominici et 5 autres grandes histoires criminelles

Une compilation de 6 affaires criminelles des années 1800 jusqu'à 2010 qui ont marqué la France ! L'Affaire Dominici ; Alain Lamare, le tueur de l'Oise ; L'assassinat mystérieux de Joseph Fontanet ; Suzanne de Canson ; Yann Piat, une députée assassinée et L'énigme de Jacques Heusèle... . . autant d'affaires racontées par Luc Tailleur, auteur du podcast " Crimes : histoires vraies " au Studio Minuit et du livre du même nom, et accompagnées de belles illustrations. Retrouvez le site du podcast avec les épisodes de chaque affaire grâce au QR code !