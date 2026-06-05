Agenda de ma tribu

Un agenda spécial grandes tribus avec une organisation en colonne pour plus de facilité, jusqu'à 9 personnes ! Chaque semaine, une idée ou d'organisation pour se simplifier la vie, et chaque mois, une recette accompagnée d'une jolie photo Retrouvez la liste des menus de la semaine à compléter et la liste de courses détachables à remplir au fur et à mesure, et à emporter avec vous au supermarché. Bonus : - 20 pages d'infos pratiques (calendrier des fruits et légumes, idées de recettes, calendrier des anniversaire, emplois du temps des enfants, tableaux de budget, etc.) - une planche de blocs-notes autocollants - Plus de 500 autocollants colorés Une double-page par semaine sur 16 mois : de septembre 2026 à décembre 2027