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Le manifeste oublié de Jésus

Phil Moore

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Quelque chose de remarquable est en train de se produire à travers le Moyen-Orient. Un mouvement évangélique contre-culturel forme des disciples de Jésus au cÅur même du monde musulman. Parti d'Iran, une forme radicale d'évangélisation et de discipulat, principalement portée par de tout nouveaux croyants, a commencé à se répandre dans des pays à majorité musulmane. L'auteur Phil Moore partage les témoignages de première main de ces courageux chrétiens du Moyen-Orient et les met en parallèle avec les paroles de Jésus adressées à ses soixante-dix disciples dans Luc 10. Les frappantes similitudes entre leurs expériences montrent que cette Åuvre spectaculaire de Dieu repose sur les mêmes instructions - et le même Esprit - que celles données aux premiers disciples de Jésus. Et cela ne s'arrête pas là. Phil Moore explique ensuite comment ce mouvement de l'Evangile se répand désormais en Europe et en Amérique du Nord.

Par Phil Moore
Chez CLC Editions

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Auteur

Phil Moore

Editeur

CLC Editions

Genre

Vie chrétienne

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Le manifeste oublié de Jésus

Phil Moore

Paru le 27/08/2026

256 pages

CLC Editions

18,00 €

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