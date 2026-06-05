Magazine Graou n°54 - Le Camping (juin-juil 2026)

Graou part avec sa maman et les copains-copines en bivouac, attention vive l'aventure, la découverte du montage d'une tente, les gamelles et le feu de camp ! Dans l'histoire de Mathis dessinée par Aurore Petit, on découvre cette fois le camping municipal grâce au chien Youki qui nous faire faire la visite mais surtout, qui a un don particulier : celui de ramasser tout ce qui traîne. Puis nous partons en Autriche, découvrir les sons "B" de certains mots rigolos, découper un jeu à emporter partout où l'on rempli son sac à dos comme dans un loto bingo. Avec les autocollants, il s'agira pour les petites doigts de customiser son sac de couchage, coller des chamallows sur sa brochette, équiper la caravane pour le départ, colorier un super van et fabriquer un faux feu de camp ! Vive le camping !