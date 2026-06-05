Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Magazine Graou n°54 - Le Camping (juin-juil 2026)

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Graou part avec sa maman et les copains-copines en bivouac, attention vive l'aventure, la découverte du montage d'une tente, les gamelles et le feu de camp ! Dans l'histoire de Mathis dessinée par Aurore Petit, on découvre cette fois le camping municipal grâce au chien Youki qui nous faire faire la visite mais surtout, qui a un don particulier : celui de ramasser tout ce qui traîne. Puis nous partons en Autriche, découvrir les sons "B" de certains mots rigolos, découper un jeu à emporter partout où l'on rempli son sac à dos comme dans un loto bingo. Avec les autocollants, il s'agira pour les petites doigts de customiser son sac de couchage, coller des chamallows sur sa brochette, équiper la caravane pour le départ, colorier un super van et fabriquer un faux feu de camp ! Vive le camping !

Chez Maison Georges

|

Editeur

Maison Georges

Genre

Livres 0-3 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Magazine Graou n°54 - Le Camping (juin-juil 2026)

Commenter ce livre

 

Magazine Graou n°54 - Le Camping (juin-juil 2026)

Paru le 05/06/2026

40 pages

Maison Georges

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382151044
9782382151044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.