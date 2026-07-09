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L'espèce humaine et la guerre

Daniel Lagot

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"Je suis arrivé sur la planète Terre il y a dix de mes jours, soit dix mille ans sur cette planète, peu après l'introduction de l'agriculture et le passage de l'espèce humaine du stade de chasseurs-cueilleurs vers des sociétés plus organisées. Cette espèce a atteint un certain degré de "civilisation", si on peut parler ainsi d'une espèce qui a su accomplir des oeuvres assez intéressantes, mais dont les créatures dépendent largement de leur corps et de leurs désirs, sentiments et émotions, dans laquelle les inégalités restent grandes, qui a du mal à préserver sa planète et continue à mener de nombreuses guerres." C'est le début du récit d'un visiteur qui repose entre autres la question : la violence et la guerre sont-elles inhérentes à la nature humaine ou pourront-elles être dépassées par la civilisation si l'espèce humaine n'a pas entretemps disparu. Trois courtes annexes écrites par l'IA décrivent une nouvelle visite dans dix mille ans : l'espèce humaine aurait probablement disparu bien avant, mais une annexe décrit son état au cas où elle aurait survécu.

Par Daniel Lagot
Chez Palamas

|

Auteur

Daniel Lagot

Editeur

Palamas

Genre

Géopolitique

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L'espèce humaine et la guerre

Daniel Lagot

Paru le 09/07/2026

150 pages

Palamas

14,00 €

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