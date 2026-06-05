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Vieux dans une salle à boire - suivi de La folle en costume

C.f. Ramuz

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" Tous sont là, devant leurs chopines et du petit vin blanc jaune clair, du vin gris, - des trois décis, des deux décis, des demi-litres, - selon que la commande est personnelle ou qu'ils se sont mis pour la faire à plusieurs. Devant les chopines et les verres hauts et étroits, comme c'est la mode, bien assis devant cette table bien assise sur ses quatre pieds, bien calés sur leur banc, leurs gros souliers de même posés à plat sur le plancher où les noeuds du sapin font des bosses". Avec le grand Ramuz, on attend souvent : parfois c'est une tournée, parfois c'est l'amour parti qui ne reviendra plus.

Par C.f. Ramuz
Chez L'arbre vengeur

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Auteur

C.f. Ramuz

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Littérature française

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Vieux dans une salle à boire - suivi de La folle en costume

C.f. Ramuz

Paru le 05/06/2026

60 pages

L'arbre vengeur

6,50 €

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Scannez le code barre 9782379414541
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