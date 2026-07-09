Soumettre par la terreur

Le printemps et l'été 1944 sont marqués par plusieurs massacres de populations civiles commis par des troupes allemandes en France. Ces exactions ont souvent été présentées comme le fruit de soldats en déroute, désireux de se venger sur la population d'une défaite désormais inéluctable. Or, les travaux récents des historiens montrent pourtant que ces massacres n'ont rien de débordements isolés. Pourquoi ces massacres ? Par qui ont-ils été commis ? Quels liens peut-on établir entre ces exactions et la violence extrême du conflit sur le front de l'Est ? Ce guide fournit des éléments pour comprendre cette violence et propose les résumés de quelques massacres commis sur le sol français. Il évoque aussi le cas de villages italiens ayant subi un sort identique, avant d'aborder des exemples de violences commises sur le sol allemand par les nazis dans les dernières semaines de la guerre.