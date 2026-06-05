S'il n'y a pas de chiffres dans les rêves, on trouvera tout de même ici ce qui pourrait s'apparenter à un manifeste fabriqué d'axiomes, d'évidences saugrenues liées à des constatations souvent absurdes, des proverbes inventés qui se mêlent à des formules incohérentes ou, au contraire, extrêmement rationnelles, le tout guidé par une volonté d'épuisement de chaque sujet abordé. Entre deux phrases-slogan, des liens sous-jacents, parfois invisibles, des ouvertures constantes, et une volonté de faire émerger un univers entre chacune d'entre elles. Un texte dont la composition forme une pensée, et reflète l'histoire d'une vie dans laquelle nous pouvons assurément trouver quelques accointances.