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Il n'y a pas de chiffres dans les rêves

Natyot

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S'il n'y a pas de chiffres dans les rêves, on trouvera tout de même ici ce qui pourrait s'apparenter à un manifeste fabriqué d'axiomes, d'évidences saugrenues liées à des constatations souvent absurdes, des proverbes inventés qui se mêlent à des formules incohérentes ou, au contraire, extrêmement rationnelles, le tout guidé par une volonté d'épuisement de chaque sujet abordé. Entre deux phrases-slogan, des liens sous-jacents, parfois invisibles, des ouvertures constantes, et une volonté de faire émerger un univers entre chacune d'entre elles. Un texte dont la composition forme une pensée, et reflète l'histoire d'une vie dans laquelle nous pouvons assurément trouver quelques accointances.

Par Natyot
Chez La contre allée

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Auteur

Natyot

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

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Il n'y a pas de chiffres dans les rêves

Natyot

Paru le 05/06/2026

96 pages

La contre allée

8,00 €

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