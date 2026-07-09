Bouger pour rajeunir

Après 40 ans, notre corps traverse des transformations profondes (douleurs articulaires, baisse d'énergie, perte de souplesse, ballonnements...) qui peuvent impacter notre bien-être et notre confiance en soi. Or, pour être en bonne santé, nous avons besoin de bouger chaque jour. Grâce à ce livre, vous allez retrouver le plaisir simple du mouvement ! A travers des séances courtes, ludiques et profondément efficaces, Chérhine Saïah, créatrice de la méthode Kinepilates, vous guide pour améliorer votre posture, délier vos tensions et stimuler votre vitalité naturelle, sans forcer, sans vous juger et sans vous épuiser. Ce livre vous offre bien plus qu'un programme de remise en forme : il vous redonne accès à un corps libre et tonique ! - 9 programmes de routines simples (10 à 15 minutes par jour). - Des exercices ciblés par zone du corps (ventre, jambes, bras, périnée...). - Des astuces concrètes et des alternatives personnalisées. - Des conseils de santé pour traverser les différentes étapes de la vie en toute sérénité (ménopause, andropause...).