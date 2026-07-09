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Strand Tome 1

8 Number, Masuko Ryohei, Number8

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Une série courte pleine de réflexions sur le passage à l'âge adulte, le courage et notre place dans le monde moderne. Quatre lycéens vivent avec leurs failles, leurs doutes et leurs rêves, jusqu'au jour où une attaque électromagnétique prive le pays d'électricité et de toutes les ondes. Les infrastructures sont paralysées et les communications coupées. Le bon sens et la valeur des choses sont alors rapidement remis en question. Au fil des rencontres, les personnages vont rapidement devoir choisir : Dans une telle situation, comment faut-il réagir ? faut-il se placer en bourreau ou en sauveur ?

Par 8 Number, Masuko Ryohei, Number8
Chez Delcourt

|

Auteur

8 Number, Masuko Ryohei, Number8

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Strand Tome 1

8 Number, Masuko Ryohei, Number8

Paru le 09/07/2026

208 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413094777
9782413094777
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