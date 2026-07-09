Strand Tome 1

Une série courte pleine de réflexions sur le passage à l'âge adulte, le courage et notre place dans le monde moderne. Quatre lycéens vivent avec leurs failles, leurs doutes et leurs rêves, jusqu'au jour où une attaque électromagnétique prive le pays d'électricité et de toutes les ondes. Les infrastructures sont paralysées et les communications coupées. Le bon sens et la valeur des choses sont alors rapidement remis en question. Au fil des rencontres, les personnages vont rapidement devoir choisir : Dans une telle situation, comment faut-il réagir ? faut-il se placer en bourreau ou en sauveur ?