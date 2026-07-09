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#Roman francophone

L'homme qui s'enfuyait sans son scalp

Barrault Odran

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Juin 1761. Au coeur de la Caroline du Sud encore déchirée par la guerre de Sept Ans, Louis Roth, ancien soldat de l'armée du roi de France, tente de rejoindre la Louisiane française après avoir échappé à une tragédie. Mais, perdu dans l'immensité sauvage de l'Amérique coloniale, il croise la route de deux guerriers cherokees. Entre méfiance, survie et alliances fragiles, l'homme blanc accepte de les aider à retrouver des membres de leur clan enlevés par leurs ennemis traditionnels. En échange, les Cherokees promettent de le guider jusqu'à La Nouvelle-Orléans, dernier refuge encore paisible dans un amonde en guerre. Plus au sud, un autre Français, Nathaniel Archambault, contrebandier respecté autant que redouté, conclut un accord risqué avec un colon britannique. Ce pacte, né dans l'ombre des rivalités entre la France et l'Angleterre, va l'entraîner bien plus loin qu'il ne l'imaginait, jusqu'au coeur des tensions qui enflamment les frontières du continent. De la forêt profonde aux villages indiens ravagés, des plantations anglaises aux rives des grandes rivières du Sud, "L'homme qui s'enfuyait sans son scalp" entraîne le lecteur dans un roman historique captivant, où se mêlent aventure, survie, enjeux coloniaux et rencontres déterminantes.

Par Barrault Odran
Chez Editions Complicités

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Auteur

Barrault Odran

Editeur

Editions Complicités

Genre

XVIIIe siècle

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L'homme qui s'enfuyait sans son scalp

Barrault Odran

Paru le 09/07/2026

Editions Complicités

22,00 €

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Scannez le code barre 9782386801143
9782386801143
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