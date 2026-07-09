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Chimere de l'instant

Marylène Halimi, Halimi Marylene

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Chimère de l'instant est un recueil de poésie contemporaine où Marylène Halimi célèbre la beauté fragile du temps présent, la force du désir amoureux et l'éclat du monde sensible. Entre poèmes lyriques, fragments intimes et prose poétique, chaque page saisit l'émotion fugitive d'un regard, d'une rencontre, d'une lumière ou d'une saison qui passe. De l'attente à l'élan passionnel, de Paris aux paysages intérieurs, de l'aube printanière aux splendeurs de l'hiver, l'autrice compose une traversée vibrante où la nature, l'amour, la mémoire et les sens dialoguent sans cesse. Porté par une écriture riche, lumineuse et profondément incarnée, ce livre de poésie française invite le lecteur à ralentir, ressentir et accueillir l'instant dans toute son intensité.

Par Marylène Halimi, Halimi Marylene
Chez Editions Complicités

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Auteur

Marylène Halimi, Halimi Marylene

Editeur

Editions Complicités

Genre

Poésie

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Chimere de l'instant

Marylène Halimi, Halimi Marylene

Paru le 09/07/2026

Editions Complicités

14,00 €

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Scannez le code barre 9782386800962
9782386800962
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