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#Roman francophone

Mon curé chez les pêcheurs

Nicolas Balique, Balique Nicolas

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Inspiré de la vie de Justin Cuq (1874-1941), Mon curé chez les pêcheurs est un roman historique retraçant le parcours singulier d'un prêtre originaire du Tarn, ayant officié en Provence. Proche des libres penseurs, très tôt entré en conflit avec sa hiérarchie, il mena pendant plus de trente ans un combat picaresque contre ses pourfendeurs archiépiscopaux. Un temps déclaré mort, prétendument frappé d'excommunication, son existence fut jalonnée d'affrontements, y compris physiques, et de multiples procès. Elle fut aussi marquée par une rencontre décisive : celle du petit peuple laborieux des pêcheurs de Martigues et de la Côte Bleue, qui lui apportèrent un soutien indéfectible. Le prêtre croisa également sur sa route plusieurs personnalités politiques, parmi lesquelles Philippe Jourde et Camille Pelletan, côtoya des peintres provençaux de renom, ainsi que Fernandel et Marcel Pagnol, qui révéla ses dons de sourcier. De la petite ferme du Tarn où il est né à ses derniers offices célébrés dans la clandestinité à Carry-le-Rouet, en passant par une enfance en Algérie, les années de séminaire, la Première Guerre mondiale durant laquelle il servit comme aumônier brancardier, et ses fonctions de vicaire à Martigues, Mon curé chez les pêcheurs raconte, au plus près des archives, souvent avec humour, le destin méconnu d'un prêtre rebelle, dont la foi, malgré les épreuves, est demeurée indestructible.

Par Nicolas Balique, Balique Nicolas
Chez Editions Complicités

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Auteur

Nicolas Balique, Balique Nicolas

Editeur

Editions Complicités

Genre

XIXe siècle

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Mon curé chez les pêcheurs

Nicolas Balique, Balique Nicolas

Paru le 09/07/2026

210 pages

Editions Complicités

21,00 €

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