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Projets de développement sous tension : risques, perceptions et stratégies de mitigation

Papa Modou Ndiaye

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Les projets de développement financés par l'aide publique au développement sont confrontés à une montée persistante des risques : retards chroniques, dépassements de coûts, défauts de qualité et fragilisation des résultats attendus. Pourtant, ces échecs ne relèvent pas uniquement de contraintes externes ou de facteurs conjoncturels. Ils sont largement le produit de dynamiques internes de gouvernance, de conception et de pilotage des projets, ainsi que de perceptions différenciées du risque entre acteurs. S'appuyant sur une enquête empirique approfondie menée auprès de 160 professionnels, complétée par 25 entretiens semi-directifs et une analyse croisée avec les données internationales, cet ouvrage propose une lecture systémique et opérationnelle du risque projet dans le contexte sénégalais. L'analyse révèle l'existence de risques-mères - fiduciaires et opérationnels - qui engendrent des effets de cascade menant à des résultats indésirables, des écarts de perception structurants entre bailleurs et équipes de mise en oeuvre, et une montée rapide de risques émergents climatiques, numériques et sécuritaires. Au-delà du diagnostic, l'ouvrage développe un cadre stratégique de mitigation, fondé sur la priorisation des leviers, leur séquencement temporel et la clarification des responsabilités entre acteurs. Il propose ainsi une feuille de route pragmatique pour améliorer durablement la performance des projets de développement, en conciliant rigueur analytique et applicabilité opérationnelle.

Par Papa Modou Ndiaye
Chez EMS éditions

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Auteur

Papa Modou Ndiaye

Editeur

EMS éditions

Genre

Gestion de projet

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Projets de développement sous tension : risques, perceptions et stratégies de mitigation

Papa Modou Ndiaye

Paru le 31/12/2078

304 pages

EMS éditions

24,00 €

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Scannez le code barre 9782386304071
9782386304071
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