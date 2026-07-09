Projets de développement sous tension : risques, perceptions et stratégies de mitigation

Les projets de développement financés par l'aide publique au développement sont confrontés à une montée persistante des risques : retards chroniques, dépassements de coûts, défauts de qualité et fragilisation des résultats attendus. Pourtant, ces échecs ne relèvent pas uniquement de contraintes externes ou de facteurs conjoncturels. Ils sont largement le produit de dynamiques internes de gouvernance, de conception et de pilotage des projets, ainsi que de perceptions différenciées du risque entre acteurs. S'appuyant sur une enquête empirique approfondie menée auprès de 160 professionnels, complétée par 25 entretiens semi-directifs et une analyse croisée avec les données internationales, cet ouvrage propose une lecture systémique et opérationnelle du risque projet dans le contexte sénégalais. L'analyse révèle l'existence de risques-mères - fiduciaires et opérationnels - qui engendrent des effets de cascade menant à des résultats indésirables, des écarts de perception structurants entre bailleurs et équipes de mise en oeuvre, et une montée rapide de risques émergents climatiques, numériques et sécuritaires. Au-delà du diagnostic, l'ouvrage développe un cadre stratégique de mitigation, fondé sur la priorisation des leviers, leur séquencement temporel et la clarification des responsabilités entre acteurs. Il propose ainsi une feuille de route pragmatique pour améliorer durablement la performance des projets de développement, en conciliant rigueur analytique et applicabilité opérationnelle.