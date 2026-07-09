Les pétrifiés de Bréhat

Elle a oublié pour survivre. L'île se souvient de tout. A la mort de ses parents, Laure revient sur l'île de Bréhat après quinze ans d'exil. En ces lieux, son enfance s'est brisée : la mort inexpliquée de son petit frère, deux années d'enfermement dans une clinique psychiatrique aujourd'hui abandonnée, et une mémoire fragmentée, rongée par le silence. Avec l'aide de Thomas, son ami d'enfance devenu hypnothérapeute et sujet à d'étranges visions, Laure accepte de replonger dans ses souvenirs. Mais l'hypnose ne révèle pas seulement un traumatisme enfoui. Des enfants ont disparu. Des vérités ont été étouffées. Et la clinique semble avoir laissé une empreinte plus profonde que prévu. Autour du phare du Paon, la légende des Pétrifiés résonne dangereusement avec la réalité. A mesure que le passé se recompose, la frontière entre souvenirs, hallucinations et manifestations inexpliquées se fissure. Sur l'île de Bréhat, certains secrets refusent de mourir. Et certaines enfances, à jamais figées dans la pierre, réclament justice...