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La pensée juridique de Thomas Jefferson

Arnaud Coutant

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L'ouvrage présente sous la forme de chapitres successifs les différents axes de la pensée politique et juridique de Thomas Jefferson. Ceci concerne d'abord sa réflexion sur la fédération et sa construction, ensuite les aspects institutionnels du régime, en particulier la place du président et les rapports avec le congrès, enfin les questions relatives aux droits des individus et à leur protection. Le but est de montrer l'importance de sa réflexion juridique à côté de son intervention politique et de son expérience (il a été successivement rédacteur de la déclaration d'indépendance, ambassadeur des Etats-Unis en France, secrétaire d'Etat, vice-président, et président des Etats-Unis). L'intérêt du livre réside dans la présentation synthétique des différents axes qui permet de comprendre sa pensée en matière de droit. D'autres thématiques, moins connues, sont également traitées, comme son rapport complexe à l'esclavage, sa contribution au développement du droit de l'alcool ou encore son analyse en ce qui concerne la place internationale des Etats-Unis.

Par Arnaud Coutant
Chez Editions Mare et Martin

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Auteur

Arnaud Coutant

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Philosophie du droit

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La pensée juridique de Thomas Jefferson

Arnaud Coutant

Paru le 09/07/2026

Editions Mare et Martin

9,00 €

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Scannez le code barre 9782386002786
9782386002786
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