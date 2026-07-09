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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Si tu m'aimes (broché)

Helena Hunting

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Il est mon amant d'un soir. Mon coup de foudre. Mon fruit défendu. Il y a trois ans, j'ai passé un week-end merveilleux avec Roman Hammerstein, célèbre joueur de hockey, avant de quitter sa suite sans un mot. Aujourd'hui, après m'être battue bec et ongles pour me faire une place dans l'univers du hockey, je viens d'être recrutée comme entraîneuse adjointe pour le Terror de Toronto, équipe dans laquelle Roman joue comme gardien. Alors que je ne pensais être qu'un coup d'un soir parmi d'autres, il suffit d'un regard pour que le désir crépite de nouveau entre nous. Or, une relation entre joueur et entraîneuse est interdite. Si Roman entame sa dernière saison, moi, j'ai tout à perdre : mon poste, ma carrière, l'équilibre que je tente de bâtir pour mes deux soeurs depuis le décès de nos parents. Entre passion et raison, qui l'emportera ? Traduit de l'anglais par Eléonore Kempler RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Helena Hunting
Chez Roncière

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Auteur

Helena Hunting

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

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Si tu m'aimes (broché)

Helena Hunting trad. Eléonore Kempler

Paru le 13/08/2026

Roncière

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385663537
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