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Flavor Girls - Tome 2

Loïc Locatelli

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Naoko, Camille et V sont les Flavor Girls, les Gardiennes du Fruit Sacré ! Alors qu'elles se préparent à affronter les Agarthiens pour défendre la Terre, Sara, la nouvelle recrue de l'équipe, est encore en train d'apprendre les ficelles du métier et de découvrir les pouvoirs de l'ananas qu'elle pourrait exercer lorsqu'elle se retrouve entraînée dans une nouvelle aventure : enquêter sur une civilisation ancienne qui aurait laissé derrière elle des indices essentiels pour vaincre cette menace extraterrestre qui pèse sur la planète !

Par Loïc Locatelli
Chez Dargaud

|

Auteur

Loïc Locatelli

Editeur

Dargaud

Genre

Fantastique

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Flavor Girls - Tome 2

Loïc Locatelli

Paru le 05/06/2026

160 pages

Dargaud

18,00 €

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Scannez le code barre 9782205215175
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