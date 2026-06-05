Flavor Girls - Tome 2

Naoko, Camille et V sont les Flavor Girls, les Gardiennes du Fruit Sacré ! Alors qu'elles se préparent à affronter les Agarthiens pour défendre la Terre, Sara, la nouvelle recrue de l'équipe, est encore en train d'apprendre les ficelles du métier et de découvrir les pouvoirs de l'ananas qu'elle pourrait exercer lorsqu'elle se retrouve entraînée dans une nouvelle aventure : enquêter sur une civilisation ancienne qui aurait laissé derrière elle des indices essentiels pour vaincre cette menace extraterrestre qui pèse sur la planète !