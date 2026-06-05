Français 5e Cycle 4 Fleurs d'encre

Vous retrouverez dans votre manuel de français Fleurs d'encre 5e : - Un large choix de textes renouvelé et une iconographie riche. - Des oeuvres intégrales. - Tous les textes enregistrés, lus par des comédiennes et comédiens. - Des rubriques de compréhension, d'oral et d'écriture, différenciées et variées. - De nombreuses pages Vocabulaire et une rubrique Trésor des mots pour développer le bagage lexical des élèves. - Des rubriques Lecture d'image et Histoire des arts pour aiguiser l'oeil et le goût des élèves. - Des projets d'apprentissage à la fin de chaque chapitre. - De nombreuses leçons de langue structurées et riches en exercices. Avec des ressources en plus : - Tous les textes lus en audio. - Des vidéos de théâtre avec leur fiche d'exploitation. - Des fiches bilans à compléter.