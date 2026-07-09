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The Beginning After the End Tome 11

TurtleMe, Fuyuki23

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Un roi craint et respecté se réveille après sa mort dans le corps d'un nouveau-né. Il va tout tenter pour corriger les erreurs du passé, se lier à sa famille et créer de nouveaux liens. Un nouvel isekai déjà culte et incontournable ! Ancien roi solitaire et obsédé par la conquête, il meurt assassiné et se réincarne en Arthur Leywin, fils aîné d'un modeste couple d'aventuriers pratiquant la magie. Plongé dans un monde qu'il ne connaît pas, il va utiliser tout son savoir pour s'adapter et corriger les erreurs du passé. Mais derrière la paix et la prospérité de ce nouvel univers se cache une menace sans précédent...

Par TurtleMe, Fuyuki23
Chez Kbooks

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Auteur

TurtleMe, Fuyuki23

Editeur

Kbooks

Genre

Sonyun (shonen)

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The Beginning After the End Tome 11

TurtleMe, Fuyuki23

Paru le 09/07/2026

288 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382884782
9782382884782
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