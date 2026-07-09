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Under the Oak Tree - Sous le vieux chêne Tome 3

& seomal Namu, Suji Kim, Namu, P

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Le mariage inattendu d'une jeune noble timide mais forte et d'un héros bourru au grand coeur va changer le cours de l'histoire ! Découvrez le webtoon phare de la romantasy ! Jeune noble fragile et bègue, Maximilienne est mariée contre son gré à Riftan, un modeste chevalier. Mais le lendemain de la nuit de noce, ce dernier est envoyé au front... Trois ans plus tard, devenu un héros de guerre adulé de tous, Riftan rentre de campagne pour retrouver Maxi. C'est le début d'une nouvelle vie pour le couple, entre amour, espoir et quête de soi.

Par & seomal Namu, Suji Kim, Namu, P
Chez Kbooks

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Auteur

& seomal Namu, Suji Kim, Namu, P

Editeur

Kbooks

Genre

Manhwa

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Under the Oak Tree - Sous le vieux chêne Tome 3

& seomal Namu, Suji Kim, Namu, P

Paru le 09/07/2026

264 pages

Kbooks

19,95 €

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Scannez le code barre 9782382884775
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