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Mes dessins magiques - Animaux de la mer

& compagnie Carotte

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Avec Mes dessins magiques, les enfants dès 5 ans apprennent à dessiner 12 illustrations pas à pas, puis effacent et recommencent à l'infini grâce au papier vernis et au feutre effaçable fourni : la créativité devient un jeu d'enfant ! Entre dans l'univers mystérieux et scintillant de la mer ! Grâce à 12 illustrations expliquées pas à pas, apprends à dessiner tes animaux préférés : baleine, phoque, poulpe, dauphin et bien d'autres encore... Amuse-toi à dessiner directement sur les pages, puis efface et recommence à l'infini ! Avec ton feutre effaçable inclus !

Par & compagnie Carotte
Chez Mila éditions

|

Auteur

& compagnie Carotte

Editeur

Mila éditions

Genre

Bricolage et création

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Mes dessins magiques - Animaux de la mer

& compagnie Carotte

Paru le 13/08/2026

32 pages

Mila éditions

9,50 €

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Scannez le code barre 9782378793197
9782378793197
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