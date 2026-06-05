Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

J'ai 13 ans, le futur ? Même pas peur !

César Rlm

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
César est un jeune rappeur, activiste pour le climat et comédien. Il nous donne sa vision du futur et une compilation de ses chansons engagées. A 8 ans, César a pris "sa claque climatique" . Il découvre l'ampleur de la catastrophe et pleure. Avec ses parents, il regarde des vidéos sur Youtube pour comprendre. Un rappeur américain, Baba Brinkman l'inspire. Il décide de traduire sa chanson sur le Giec. Son clip enflamme le web. De fil en aiguille, César écrit des textes engagés avec son père et enchaîne les concerts lors de manifestations militantes. César revendique le droit de vote pour les enfants, dénonce les fakenews, nous interpelle sur nos incohérences d'adultes. Il nous livre ses recettes pour relever collectivement le défi climatique. Une véritable "claque" qui fait du bien !

Par César Rlm
Chez Editions La Mer Salée

|

Auteur

César Rlm

Editeur

Editions La Mer Salée

Genre

Société et citoyenneté

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'ai 13 ans, le futur ? Même pas peur ! par César Rlm

Commenter ce livre

 

J'ai 13 ans, le futur ? Même pas peur !

César Rlm

Paru le 05/06/2026

128 pages

Editions La Mer Salée

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791092636673
9791092636673
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.