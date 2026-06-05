J'ai 13 ans, le futur ? Même pas peur !

César est un jeune rappeur, activiste pour le climat et comédien. Il nous donne sa vision du futur et une compilation de ses chansons engagées. A 8 ans, César a pris "sa claque climatique" . Il découvre l'ampleur de la catastrophe et pleure. Avec ses parents, il regarde des vidéos sur Youtube pour comprendre. Un rappeur américain, Baba Brinkman l'inspire. Il décide de traduire sa chanson sur le Giec. Son clip enflamme le web. De fil en aiguille, César écrit des textes engagés avec son père et enchaîne les concerts lors de manifestations militantes. César revendique le droit de vote pour les enfants, dénonce les fakenews, nous interpelle sur nos incohérences d'adultes. Il nous livre ses recettes pour relever collectivement le défi climatique. Une véritable "claque" qui fait du bien !