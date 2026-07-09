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L'avenir de l'Algérie

Omar Hamourit, Hamourit Omar

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A l'horizon 2030–2075, l'Algérie fera face à des défis multiples et interdépendants, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de la pression démographique, de la fragilité écologique, de la dépendance aux hydrocarbures, ou encore de l'instabilité régionale. Ces contraintes exigent une réflexion prospective qui dépasse l'urgence quotidienne et qui permette d'anticiper les crises, d'identifier les obstacles et de transformer les ressources en opportunités. En observant les trajectoires économiques, sociales et géopolitiques, il devient évident que l'avenir du pays dépend de sa capacité à agir collectivement et à mobiliser ses forces dans toutes les dimensions de la vie nationale. Ainsi, loin de la divination et des illusions, cette prospective constitue un appel au discernement, à la responsabilité et à l'action volontaire. L'avenir de l'Algérie entre 2030 et 2075 dépendra de la capacité de ses citoyens à anticiper les défis, à transformer les contraintes en atouts et à bâtir un projet partagé, cohérent et soutenable. L'objectif du livre est clair? : il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de donner les clés pour mieux le penser, le préparer et, peut-être, le construire.

Par Omar Hamourit, Hamourit Omar
Chez Non Lieu Editions

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Auteur

Omar Hamourit, Hamourit Omar

Editeur

Non Lieu Editions

Genre

Algérie

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L'avenir de l'Algérie

Omar Hamourit, Hamourit Omar

Paru le 09/07/2026

320 pages

Non Lieu Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782352703754
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